Stortinget kritiserer sitt eget kontrollorgan for å «rettsliggjøre» politikken

– Vi mener, i likhet med flere andre eksperter, at NIM tar feil av jussen. Å hente ut mer olje og gass bryter ikke med Grunnloven så lenge det gjøres i kombinasjon med andre klimatiltak, sier Frølich.

«Som rådgivende organ står NIM fritt til å gi uttrykk for sine synspunkter, men disse medlemmer mener at NIM i denne saken har lagt til grunn en forståelse med tilhørende anbefaling som savner demokratisk oppslutning og er uten dekning i norsk rettstradisjon.» står det i merknaden om NIMs anbefaling, som får støtte fra Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

– Grunnloven kan ikke brukes for å stoppe enkeltprosjekter på denne måten. Grunnloven sier at staten skal bekjempe klimakrisen, men de konkrete tiltakene må avgjøres av Stortinget, mener Frølich.

Temperaturmål

NIM stiller seg undrende til at det skulle være udemokratisk å be Stortinget debattere deres forslag om å utrede lovfesting av 1,5-gradersmålet for å styrke klimaloven.

– Det er også tale om et temperaturmål som Stortinget allerede har ratifisert ved Parisavtalen og indirekte henvist til i klimaloven, og som staten har sluttet seg til i Glasgow-pakten fra klimatoppmøtet i fjor, skriver fagdirektør Jenny Sandvig i NIM i en epost til NTB.

Hun påpeker at Høyesterett i 2020 konkluderte med at Grunnloven kan sette en stopper for enkeltprosjekter.

«Dersom situasjonen på utvinningsstadiet er slik at det vil være i strid med Grunnlovens paragraf 112 å godkjenne utvinningen, vil styresmaktene både ha rett og plikt til å ikke godkjenne planen,» står det i dommen fra 2020 som NIM referer til.

Paragraf 112 i grunnloven, kjent som miljøparagrafen, slår fast at miljøet skal bevares for framtidige generasjoner. Sandvig viser til at Høyesterett forutsatte at klimavirkningen av forbrenningsutslipp ville bli konsekvensutredet før utbyggingsplaner av olje og gass ble godkjent.

– Vi har merket oss at departementet i etterkant av NIMs utredning har vedgått at de har godkjent utbygging av oljefelt uten å konsekvensutrede forbrenningsutslipp, og varslet en omlegging av saksbehandlingen fremover for å følge opp dommen,

