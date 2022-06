Ukraina trygler om vestlig rakettsystem

– Vi trenger hjelpen fra våre partnere – og først og fremst – våpen for Ukraina. All hjelp, uten unntak, uten grenser, nok til å vinne, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale til ukrainerne.

Utenriksminister Dmytro Kuleba sa til journalister i Davos at Ukraina «sårt» trenger mobile rakettramper for å stå imot Russland, skriver The Guardian. Ukraina etterspør særlig det amerikanskproduserte rakettartillerisystemet MLRS, som er blitt brukt av en rekke Nato-land.

Russerne har et stort overtak når det kommer til de fleste våpentyper, men den største ubalansen er i arsenalene av rakettartillerisystemer, ifølge Kuleba.

Kuleba er i Davos i forbindelse med Verdens økonomiske forum (WEF). Han har kommet dit på et «svært vanskelig tidspunkt langs fronten», med harde kamper i Donbas-regionen øst i Ukraina.

– Kampen for Donbas ligner veldig mye på kampene i andre verdenskrig, sa han til journalister, og la til at flere landsbyer «ikke finnes lengre».

– De er alle gjort til ruiner av russisk artilleriild, av russiske MLRS-systemer. Det er hjerteskjærende, sa han.

(NTB)