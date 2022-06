Russland vil bidra til å løse matkrisen hvis sanksjonene oppheves

Putin kom med kravet og tilbudet om å eksportere korn og gjødsel i en telefonsamtale med Italias statsminister Mario Draghi torsdag, ifølge Kreml.

Han snakket også om skritt for å sikre sikkerheten for fartøyer og åpning av humanitære korridorer for skip i havner ved Svartehavet og Azovhavet.

Han hevdet at det er Ukraina som hindrer åpningen, og han kalte anklagene om at Russland har skylden for problemene med matforsyninger, grunnløse.

I en kunngjøring fra den italienske regjeringen heter det at samtalen dreide seg om utviklingen i Ukraina, arbeidet for å løse matkrisen og konsekvensene for verdens fattigste land.

(NTB)