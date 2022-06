Ny milliardsmell for regjeringskvartalet

Bare i år trengs det 350 millioner kroner mer enn tidligere antatt til prosjektet, skriver NRK.

Det skyldes nye kontakter med entreprenører. Men også fram i tid øker kostnadene – allerede nå ber regjeringen om at kostnadsrammen for byggetrinn 1 økes fra 20,9 til 21,9 milliarder kroner.

Halvparten av dette skyldes prisvekst i sin alminnelighet, mens resten skyldes at spesifikt byggematerialer er blitt dyrere. Det er høy byggeaktivitet i Norge, og samtidig er det vanskelig å få tak i byggematerialer på grunn av smitteverntiltak og problemer i internasjonale forsyningskjeder. På toppen av dette er det nå dyrere å produsere og transportere byggevarer på grunn av krigen i Ukraina og økte energipriser.

– Det vi har sagt nå i forbindelse med revidert, er at byggetrinn 1 vil bli noe dyrere enn opprinnelig planlagt, rett og slett fordi byggekostnadene er galopperende høye, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Regjeringen går imidlertid langt i å antyde at prisen kommer til å øke enda mer.

«Isolert sett tilsier dette et behov for å øke kostnadsrammen med 2 mrd. kroner ut over det som fanges opp av indeksen,» står det i revidert nasjonalbudsjett.

(©NTB)