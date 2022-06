Danskene avgjør om de skal være med i EUs forsvarssamarbeid

På borgerlig side (blå blokk) anbefaler Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige sine velgere om å stemme nei til å oppheve forsvarsforbeholdet. Ja-siden består av Venstre, Liberal Allianse, Konservative og Lars Løkke Rasmussens nystiftede parti Moderaterne.

– Verden er brutalt forandret

På venstresiden (rød blokk) er Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Alternativet og Frie Grønne alle for å fjerne forsvarsforbeholdet. Enhedslisten er eneste i den røde blokken som vil beholde dagens forbehold.

Sosialdemokratene ber sine velgere stemme ja «fordi verden er radikalt forandret etter Putins brutale angrep på Ukraina 24. februar», ifølge partiets egen hjemmeside.

Alltingets kommentator Erik Holstein ser «dårlig nytt» for statsministeren som bare har 49 prosent av sine egne bak seg. For Mette Frederiksen er det betydelig prestisje i å få et ja i folkeavstemningen hun selv skrev ut.

– Med 49 prosent for og 23 prosent av egne velgere mot, tyder det på at hun vil etterlate seg en gruppe misfornøyde velgere i eget parti, skriver Holstein.

For liten til å være alene

På gata i Frederikshavn forteller statsministeren at der er mange som uttrykker uro for verdenssituasjonen.

– Det andre jeg hører i dag, er en følelse jeg deler fult ut. At verden er blitt mer urolig. Det er mange her i Frederikshavn som tenker som meg. Nemlig at Danmark er et for lite land til å være alene, sier Mette Frederiksen.

Den danske diskusjonen opp mot folkeavstemningen har også handlet om å konkretisere for danskene hvilke operasjoner danske soldater kan komme til å delta i. DRs faktasjekkere i Detektor har spurt ja-partiene hvilke av EUs sju pågående militæroperasjoner de mener Danmark burde delta i.

De fleste peker på to av operasjonene. Størst oppslutning samler Operasjon Athea i Bosnia-Hercegovina der Danmark måtte sende hjem sine soldater da kommandoen for operasjonen gikk over fra Nato til EU. EU-operasjonen Atlanta i Somalia samler også høy oppslutning på ja-siden.

Soldatmangel

Alle ja-partiene går inn for at Danmark skal delta den nye utrykningsstyrken på 5.000 soldater som EU er i ferd med å opprette. DR har avdekket at det kan bli vanskelig å skaffe nok mannskaper. Fra juni til november i fjor endte en tredel av alle utlysninger fra det danske forsvaret med at stillingen ikke ble besatt.

Lektor på Forsvarsakademiet, Per Viggo Jacobsen mener Danmark må prioritere ned andre operasjoner for å være klar til å bistå EU.

– Hvis det blir slik at man setter av soldater som skal være klar til å sendes av gårde på kort tid, kan ikke de samtidig brukes til andre oppgaver, sier Jacobsen.

(NTB)