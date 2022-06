Oljekrangel flammer opp på LO-kongressen

Da må Norge henge med, advarer Kvalvik.

– Vi må investere i og bruke flinke folk på å bygge opp ny grønn industri før det er for sent.

Mener norsk gass er bedre

Frode Alfheim, leder i Industri Energi, mener derimot at det haster med å finne mer gass i Norge.

– Europa er i en desperat mangel på energi. Det er ikke et kullkraftverk som står stille nå, og vi leverer så mye gass som vi klarer. Hvis vi nå skal ta den kraften ut av Europa, så vil det være fullstendig krise, sier Alfheim til NTB.

– Du er nødt til å finne mer gass for å kunne opprettholde leveransen på det nivået vi har. Ellers vil det avta.

Alfheim viser til at EU nå jakter på gass verden rundt for å finne en erstatning for leveransene fra Russland. Da vil det ikke være noen fordel for klimaet om Norge skulle stramme inn på leveransene, mener han.

– Hvis noen mener det er mer bærekraftig med skifergass fra USA enn norsk gass, så skjønner ikke jeg noen ting av den argumentasjonen, sier Alfheim.

– Det absolutt mest bærekraftige hadde vært om vi hadde mer gass å levere.

Klimamål i spill

Eggum skapte for sin del bølger i oppkjøringen til kongressen da han i et intervju med Aftenposten åpnet for å svekke det norske klimamålet dersom krigen i Ukraina blir langvarig.

– Hvis konflikten skulle vedvare, kan det hende at vi må sakke av på farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030. Årene går fort når vi skal ha så massive kutt, sa Eggum.

Overfor NTB understreker forbundstoppen at han fortsatt står ved klimamålet.

– Jeg sier ikke at vi krever at vi skal senke klimaambisjonene, sier han.

Men hvis krigen blir langvarig, og Norge skal bidra til å gjøre EU mindre avhengig av russisk gass, så kan det ifølge Eggum bety at Norge må prioritere annerledes og utvikle mer på sokkelen enn tidligere planlagt – «i solidaritet med andre europeiske land».

– Og det kan bidra til at det blir vanskeligere å nå våre klimamål, sier han.

