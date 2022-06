Budsjettforhandlingene drar seg til

Det er fortsatt stor avstand, slår SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski fast.

– For SVs del er det behov for at det kommer mer på bordet for å kutte klimagassutslippene og få reversert bistandskuttet som regjeringen har lagt opp til, sier hun til NTB.

– Så det er klima og bistand som er de vanskelige sakene?

– Og fordeling! Det er dyrtid for mange, med økende priser. Det må tas større grep for å hindre at folk blir fattige i denne situasjonen, sier Kaski.

Blikket festet på fredag

Både onsdag og torsdag er det planlagt nye møter mellom regjeringspartiene og SV, som er regjeringens foretrukne støtteparti.

Sps mann i finanskomiteen, Geir Pollestad, sier at regjeringspartienes mål er å bli ferdig med forhandlingene fredag.

– Det er det vi har blikket festet på, sier han til NTB.

– Det tror jeg skal holde hardt. Mest sannsynlig vil vi forhandle inn i helgen. Men det kan forandre seg fort hvis det kommer mer på bordet, repliserer Kaski.

Stramt budsjett

Pollestad påpeker på sin side at det er snakk om et svært stramt revidert budsjett.

– Vi må ta ned mange store satsinger. Det handler mye om å finne de beste løsningene på hvordan vi skal gjøre dette, sier han og signaliserer samtidig at regjeringen ikke har mye å gi på bistandsområdet.

– Vi mener det er feil fremstilling at det kuttes i bistanden, sier han, men vil ikke spekulere på hva som skal til for at SV skal mykne.

– Det er noe vi skal diskutere i forhandlingsrommet og ikke i pressen, sier han.

