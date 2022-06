Regjeringen vil flytte penger – må rydde opp i Forskningsrådets økonomiske problemer

Regjeringen foreslår å gi Forskningsrådet en midlertidig mulighet til å flytte penger på tvers av poster i budsjettene sine fram til 2024, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Departementet har siden november gått Forskningsrådets økonomi og styring etter i sømmene. Det resulterte i at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) nylig grep inn, kastet styret og hentet inn tidligere finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen som styreleder i et midlertidig styre.

Det er tidligere anslått at Forskningsrådet vil gå mot et underskudd på 275 millioner kroner ved utgangen av 2022. Noen av bevilgningene de kommende årene vil nå gå til å dekke over overforbruket, opplyser departementet.

– Det er fortsatt behov for å rydde opp. Forskningsrådet må balansere hvor mye penger de bruker, og hvor mye de har, men vårt initiativ overfor Stortinget vil kunne gi en mykere landing, sier Borten Moe.

Styreleder Kristin Halvorsen i Forskningsrådet er svært glad for å få en avklaring fra regjeringen.

– Dette vil ha stor betydning for hele Forsknings-Norge. Da kan vi sette i gang en rekke svært viktige forskningsprosjekter, som gjør at Norge og verden vil være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, sier Halvorsen.

