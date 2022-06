Føler seg beroliget etter møte med Putin

AU-sjef Macky Sall, som også er Senegals president, besøkte fredag Sotsji der han møtte den russiske presidenten i hans residens ved Svartehavet.

Her oppfordret han Putin til å ta hensyn til at afrikanske land er blitt ofre for krigen i Ukraina, selv om de befinner seg langt fra stedet der den utspiller seg.

Sall sa også at det er viktig å jobbe sammen slik at alt som handler om mat, korn og gjødsel holdes utenom de vestlige sanksjonene som er iverksatt i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Han la til at afrikanske land har mistet tilgangen til korn og spesielt kunstgjødsel fra Russland som følge av vestlige sanksjoner.

Etter møtet snakket Sall med journalister og sa at han føler seg «veldig beroliget».

– Vladimir Putin framsto engasjert og klar over at krisen og sanksjonene skaper alvorlige problemer for svake økonomier, sa Sall.

– På parti med Afrika

Putin nevnte på sin side ikke kornforsyningene, men sa at Russland «alltid er på Afrikas parti», at Russland ønsker et tettere samarbeid og at dette allerede har gitt gode resultater.

Store mengder korn er lagret i den ukrainske havnebyen Odesa, men på grunn av en russisk blokade i Svartehavet, er det umulig for Ukraina å eksportere kornet.

Dette er i ferd med å føre til en storstilt matkrise i en rekke fattige land som allerede er hardt rammet av tørke og sult.

Skylder på Vesten

Russland har svart med å skylde på de vestlige sanksjonene og krevd at sanksjonene heves før korneksporten kan tas opp igjen. Russland og Ukraina er blant verdens fremste eksportører av hvete og andre kornslag.

Verken russisk hvete eller kunstgjødsel er omfattet av de vestlige sanksjonene, men etter at Vesten innførte sanksjonene mot Russland, har russiske myndigheter lagt begrensninger på eksporten av disse produktene.

Tidligere fredag sa en talsmann at Putin vil forklare Sall den virkelige bakgrunnen for hvorfor store mengder korn ikke kommer seg videre fra ukrainske havner.

– Ingen blokkerer disse havnene, i hvert fall ikke fra russisk side, sa Dmitrij Peskov.

(NTB)