Melby mener regjeringen uthuler sanksjonene mot Russland

– Så lenge Russland blokkerer ukrainske fartøy fra å gå i land i Ukraina, kan ikke russerne få bruke norske havner, sier Melby.

I starten av mai trådte havneforbundet mot Russland i kraft. Det betyr at russiske fartøy ikke får anløpe norske havner som følge av landets invasjon av Ukraina.

Men til forskjell fra EU har Norge valgt å spesifisere at alle fiskefartøy er unntatt forbudet, som gjør at de kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter.

Til NTB omtaler Ukrainas ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk dette unntaket som et smutthull som kan bidra å finansiere Russlands krigsmaskineri.

Melby er glad for at han er så tydelig.

– Sanksjoner må koste litt også for oss, ellers har de ikke den effekten vi ønsker. At regjeringen uthuler sanksjonene for å unngå at det økonomiske tapet ikke skal bli for stort for oss, bidrar bare til å finansiere Putins krigsmaskineri enda lengre. Det bør ikke Norge stå inne for, sier hun.

