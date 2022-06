Parlamentsmedlemmer fra det konservative partiet samles i Westminster mandag, noe som har ført til nye spekulasjoner om et mulig mistillitsforslag mot statsministeren, skriver BBC.

Noen av representantene sier til kanalen at et slikt forslag kan komme denne uken. Nettstedet ITV News erfarer på sin side at lederen for 1922-komiteen, Sir Graham Brady, kommer til å kunngjøre mistillitsforslaget allerede mandag.

Nylig leverte tidligere helseminister Steve Brine inn en mistillitserklæring til statsministeren som følge av den såkalte partygate-skandalen. Og stadig flere har sluttet seg til og sender sine erklæringer inn til 1922-komiteen i partiets parlamentsgruppe. Dersom Brady får inn 54 slike brev, utløser det et ledervalg i det konservative partiet.

Til The Guardian hevder flere partifeller at Brady allerede har fått inn nok brev til å stille mistillit og dermed utlyse valg.

Hvis Johnson taper det eventuelle ledervalget, må han også gå av som statsminister.

(NTB)