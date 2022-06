Fiskeriministeren hasteinnkaller til pressetreff

Pressetreffet skjer mandag klokken 13.15.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er til stede, sammen med fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik (Ap), rektor Anne Borg ved NTNU, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef og gruppeleder for Ap i Trondheim bystyre Roar Aas.

Ocean Space Centre, som har hatt en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner, er ment å bli et banebrytende forskningssenter for havromsteknologi. Regjeringen har foreslått å utsette gigantprosjektet på grunn av usikkerhet om kostnadene ved prosjektet, blant annet på grunn av økte materialkostnader.

Ap-topper i Trøndelag har vært rasende på egen regjering etter forslaget, og også LO og NHO har kommet med saftig kritikk.

Statsminister Jonas Gahr Støre har vært klar på at prosjektet skal realiseres, og han har sagt at regjeringen vil lykke til kritikken som kommer.

– Men samtidig har vi sagt at store offentlige byggeprosjekter har vist et fellestrekk de siste årene. De sprekker, blir for dyre, og det er utfordringer med kostnadskontroll. Da er det ofte klokt å ta en fot i bakken og gjennomgå det, fastholdt han overfor NTB for en drøy måned siden.

NTB