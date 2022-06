Skjæran sier at kostnadsrammen øker med 837 millioner kroner. Det er behov for ytterligere 230 millioner kroner inkludert de 95 millionene som allerede ligger i budsjettforslaget for at prosjektet kan settes i gang som planlagt i høst, sier han.

SV: Overrasket

Snuoperasjonen skaper forundring hos SV, som sier dette er uavklart i de pågående budsjettforhandlingene.

– Vi er svært forundret over at regjeringen foretar en snuoperasjon uten at det er avklart med SV i forhandlingene om budsjettet som pågår nå, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i en uttalelse til NTB.

Han er også overrasket over at finansieringen foreslås ved å øke rammen for revidert nasjonalbudsjett, noe som i praksis medfører økt oljepengebruk.

– Så langt har de nektet å åpne for å redde norsk bistand gjennom oljepengebruk, som i motsetning til dette ikke har noen betydning for inflasjon, sier Fylkesnes videre.

NHO: Svært gledelig

NHO gleder seg over at regjeringen har lyttet til kritikken, som kom fra blant andre NHO og LO, i tillegg til flere forskningsmiljøene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det er vesentlig at vi investerer i utviklingen av fremtidens teknologi innenfor havbruk, marin sektor og andre havnæringer som representerer blant de viktigste naturfortrinnene Norge har, sier NHO-sjefen.

– Nå håper vi at vi kan holde stø kurs i dette prosjektet fremover, fordi det trenger både næringslivet og klimaet, sier han.

