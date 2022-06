EU vil innføre minstelønn, tross svensk motstand

Forhandlere fra EU-rådet og EU-parlamentet ble sent natt til tirsdag enige om et forslag til nytt minstelønnsdirektiv.

– Den nye loven, når den vedtas, vil fremme tilstrekkelige lovfestede minstelønninger og dermed bidra til å oppnå anstendige arbeidsvilkår og levekår for europeiske ansatte, heter det i en uttalelse fra rådet.

Forslaget om minstelønn ble først fremmet av EU-kommisjonen i 2020. Regjeringene og fagbevegelsene i både Sverige og Danmark har vært tydelige motstandere. Bakgrunnen er bekymring for at lovfestet minstelønn kan undergrave det nordiske systemet der lønnsnivået fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

– Vi kommer til å foreslå for Riksdagen at Sverige stemmer nei til direktivet, sa den svenske arbeidsministeren Eva Nordmark på en pressekonferanse tirsdag.

Likevel venter Nordmark at direktivet vil bli vedtatt når det kommer til avstemning 16. juni. Sverige har imidlertid fått forhandlet fram et unntak som gjør at direktivet ikke trenger å skrives inn i svensk lov, opplyser arbeidsministeren.

Regjeringen i Norge mener direktivet ikke må innføres her, siden det ikke omfattes av EØS-avtalen. Ifølge FriFagbevegelse kan det likevel få følger få Norge om det blir rettsavgjørelser knyttet til direktivet i EU- eller Efta-domstolen.

