Sveriges regjering reddet – justisministeren blir sittende

Mistillitsforslaget fikk kun 174 stemmer av 349. Dermed var det ikke flertall for å felle justisminister Morgan Johansson.

Partiuavhengige Kakabaveh var tungen på vektskålen når Riksdagen behandlet opposisjonens mistillitsforslag mot Johansson.

I pinsehelgen sa Kakabaveh etter møter med Socialdemokraterna at hun ennå ikke hadde bestemt seg for hva hun gjør under avstemningen.

Tirsdag sa hun til SVT at hun bestemte seg samme morgen for at justisministeren «har levert».

Nei til Tyrkia

– Jeg har tenkt mye etter ulike møter med Socialdemokraterna og tatt flere runder i går kveld og i morges. Jeg bestemte meg på veien hit, sa hun i intervjuet.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson har sagt at dersom Johansson ble felt, så ville hele regjeringen gå av. De fire opposisjonspartiene manglet én stemme for å få flertall for mistillitsforslaget.

Fredag varslet Kakabaveh at hun vil sørge for å felle Johansson dersom ikke regjeringen gir løfter om at Sverige vil opprettholde forbudet mot våpeneksport til Tyrkia og unnlater å terrorstemple flere kurdiske grupper.

Dermed ba hun i realiteten regjeringen si nei til kravene som Tyrkia stiller for å slippe Sverige inn i Nato.

Løfte

Kakabaveh har lagt vekt på Sveriges relasjoner med kurderne og viktigheten av å ikke vike for Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan.

– Partisekretæren har gitt meg et løfte om at det her ikke blir noen endringer på grunn av Nato-spørsmålet, sa Kakabaveh til SVT.

Hun sa også at hun kunne komme til å endre syn i timene før avstemningen dersom det kom andre signaler fra regjeringen.