Stortinget krever svar om regjeringens Ukraina-håndtering

Et flertall i kontrollkomiteen har sendt et brev for å be regjeringen om svar, skriver VG. Brevet kom i stand på initiativ fra Høyre. Frp, Venstre, Rødt og SV stiller seg bak.

– Det vil være naturlig å se på statsministerens rolle. Han har en koordinerende rolle i det hele. Hvis det er mangel på koordinasjon i regjeringen, så vet vi hvor ansvaret til sjuende og sist ligger, sier komitéleder Peter Frølich (H) til avisen.

Han mener det har dannet seg et inntrykk av at regjeringen ligger bakpå. Ifølge Frølich stiller komiteen spørsmål ved regjeringens tidsbruk og hvem som har hatt ansvar for hva.

– Noe har kommet til overflaten. Andre ting kan fremdeles ligge begravet. Derfor stiller vi spørsmål, sier han.

– Dette er en krig. Det står om liv og død. Vi er ekstremt avhengig av at det er orden i rekkene i regjeringen, slik at vi kan håndtere anmodningene på en god måte. Det som er kommet fram, har vært lite tillitvekkende, sier Frølich.

KrF og MDG er ikke i komiteen, mens Ap og Sp ikke er med på brevet.

