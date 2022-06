Tysklands utsikter har endret seg drastisk på de seks månedene som har gått siden Angela Merkel gikk av som forbundskansler. Russlands Ukraina-invasjon har gjort Europas største økonomi sårbar og spørsmål har blitt stilt rundt hennes prioriteringer, som å underinvestere i forsvaret og å bygge opp en avhengighet av russisk energiimport.

RUSSISK ADVARSEL: Fra Tysklands tidligere forbundskansler Angela Merkel. Foto: NTB

Tirsdag viste Merkel seg foran et stort publikum for første gang siden avgangen, og et fullsatt Berliner Ensemble-teater fikk ifølge Bloomberg høre hennes advarsel om at det ikke er mulig å isolere Russland på kort sikt, selv om president Vladimir Putin gjorde en «stor feil» da han gikk inn i Ukraina.

– Det er ingen unnskyldning for denne brutale aggresjonen, sa 67-åringen.

Aktiv i kulissene

Merkel har likevel vært aktiv i kulissene, og en person med kjennskap til hennes kalender har opplyst til nyhetsbyrået om gjentatte samtaler med Putin om en mulig våpenhvile – samtaler hun jevnlig har briefet dagens forbundskansler Olaf Scholz om.

Ifølge Bloomberg-kilden sluttet Putin å returnere hennes samtaler for seks uker siden.

Scholz skal jevnlig ha spurt Merkel om råd, og begge synes å være enige om at Tyskland bør støtte Ukraina i kampen mot Russland, men unngå scenariet der Putin males inn i et hjørne.

Frykter Kina-allianse

Den forsiktige tyske tilnærmingen til Russland viste seg etter Krim-annekteringen i 2014, da Merkel av frykt for atomkrig forsøkte diplomatiet heller enn å risikere militær konfrontasjon, opplyser nyhetsbyråets Merkel-kilde. Scholz har flagget den samme bekymringen.

SPØR MERKEL OM RÅD: Dagens tyske forbundskansler Olaf Scholz. Foto: NTB

– Etter annekteringen ble det klart for meg at vi ikke hadde å gjøre med noen som ville oss godt. Jeg kan likevel ikke fjerne ham fra verden, sa Tysklands tidligere forbundskansler.

Med tanke på Russlands størrelse og atomarsenal, forsvarte hun overfor Berlin-publikummet sin omgang med Putin gjennom sin regjeringstid, og advarte ifølge Bloomberg mot risikoen for at presidenten inngår en allianse med Kina hvis han føler seg innestengt.

– Hvis Russland nå samarbeider med Kina. Jeg er ikke sikker på at det vil ende godt for oss, uttalte Merkel.