SV og regjeringen nærmere enighet om budsjettet

Onsdag klokka 9.45 møtte finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) og Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad sin motpart – SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski – til enda en runde med samtaler i statsrådssalen på Stortinget.

Knutsen håper på å bli ferdig «ganske raskt».

– Det er fortsatt stor avstand på noen områder, men det er ikke så mange områder igjen. Vi jobber for å få til et godt og ansvarlig opplegg, sier Knutsen til NTB.

– Ble avstanden redusert i løpet av gårsdagens forhandlinger?

– Det vil jeg si. Vi jobber oss nærmere hverandre.

Bistand og miljø

Kaski er enig.

– Jeg syns vi hadde veldig god progresjon i går kveld, så vi er absolutt nærmere hverandre. Men det gjenstår noen veldig vanskelige ting, sier hun.

Det har tidligere kommet fram at bistand er en av de vanskeligste sakene. Slik er det fortsatt, ifølge Kaski. Regjeringen har foreslått å ta nærmere 4 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet for å finansiere mottak av ukrainske flyktninger i Norge. Det har fått både FN og hjelpeorganisasjoner til å reagere, og SV har kjempet for å få kuttet reversert.

I tillegg har SV gått inn i forhandlingene med krav om en sterkere miljøprofil, blant annet gjennom en omprioritering av midler fra motorvei til kollektiv.

Kaski er likevel ordknapp om hva som står igjen til slutt.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på de konkrete sakene som henger, sier hun.

Nye utslippstall

Kort tid før onsdagens forhandlinger la Statistisk sentralbyrå (SSB) ut den første beregningen av fjorårets klimautslipp.

Tallene viser at utslippene gikk ned med bare 0,3 prosent til 49,1 millioner tonn i 2021. Det er å betegne som en «flat utvikling», ifølge seniorrådgiver Trude Melby Bothner i SSB. Samtidig er det klart at utslippene etter alle solemerker hadde økt hvis det ikke hadde vært for at LNG-anlegget på Melkøya måtte stenge på grunn av brann.

– Det viser at regjeringen må forsterke klimapolitikken, slik at den politikken de legger fram, henger sammen med de målene de har satt og det klimavitenskapen forteller oss. Vi har hele veien vært tydelige på at vi mener revidert budsjett må bli grønnere, og det jobber vi fortsatt for, sier Kaski.

Knutsen mener derimot at det er begrenset hva som kan gjøres med klimapolitikken i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er noen grep vi kan ta i et revidert budsjett, men dette er et revidert budsjett, ikke et ordinært budsjett og heller ikke en klimaplan, sier han.

(NTB)