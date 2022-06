Klimaforslag nedstemt i EU-parlamentet

Forslaget ble onsdag avvist med 340 mot 265 stemmer. Dermed må hele endringen av kvotehandelen behandles på nytt i EU-parlamentets miljøkomité.

– Dette er en skam, sier den tyske kristendemokraten Peter Liese, som har ledet samtalene om reformen.

Han sier at de grønne og sosialistene har gått sammen med ytre høyre for å felle forslaget. De to førstnevnte gruppene har omtalt reformen som for lite ambisiøs.

EU-parlamentet skulle onsdag også stemt over flere andre klimarelaterte forslag. Flere av disse avstemningene er nå utsatt, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Forslaget om kvotehandelen innebar at også transport- og byggenæringen måtte ha kjøpt kvoter for utslipp av klimagasser.

(NTB)