Budsjettforhandlingene inn mot innspurten

Forhandlerne – Eigil Knutsen (Ap), Geir Pollestad (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) – møttes til en kort samtale i 17.30-tiden. Etter bare få minutter gikk de fra hverandre, med avtale om nye møter utover kvelden.

Knutsen sier forhandlingene går godt, og at det fremdeles er god framdrift.

– Vi planlegger å jobbe utover kvelden, og på et tidspunkt få landet et godt og ansvarlig opplegg for landet, sier han til NTB.

Om partene kan komme fram til en enighet onsdag kveld, kan han ikke svare på.

– Det er vanskelig å si. Vi kommer nok til å bruke kvelden, sier han.

Mens finanspolitikerne forhandler, samler partiene sine stortingsgrupper til sommeravslutning. Knutsen bekrefter at forhandlingene fortsetter uansett.

– Det er et lite offer når landet trenger et trygt og ansvarlig budsjett, sier han.

Finanskomiteen legger fram sin innstilling på fredag. Budsjettet kommer deretter opp til votering i plenum i Stortinget fredag 17. juni. Det er siste møtedag før Stortinget tar ferie.

(NTB)