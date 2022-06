Ingen budsjettenighet på torsdag

I løpet av torsdagen røk nok en frist for forhandlerne Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp): Fristen for å legge inn en enighet om det reviderte budsjettet i innstillingen fra finanskomiteen.

I stedet fortsetter forhandlingene på overtid. Det de måtte bli enige om heretter, må legges fram som såkalte løse forslag som de stemmer for sammen i stortingssalen.

Siste frist

Aller siste frist for å komme til enighet er dermed grytidlig fredag 17. juni, timer før Stortinget har den endelige behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Torsdag morgen skulle etter planen de tre finanspolitikerne møtes for å forhandle videre, men møtene pressefolk ble opplyst om ble stadig utsatt.

– Vi jobber på og har dialog med SV utover dagen, skrev Knutsen i en melding til NTB tidligere torsdag.

Bistandstrøbbel

Regjeringen trenger støtte fra SV for å få flertall for budsjettet. Men særlig bistand har gjort det vanskelig å bli enige. I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett la regjeringen opp til å bruke fire milliarder kroner fra bistandsbudsjettet på flyktninger i Norge. SV mener det er helt feil å kutte i bistand til fattige andre steder i verden og heller bruke pengene her i landet.

Forhandlingene er langt på overtid i forhold til til fristen regjeringspartiene hadde satt, som var forrige fredag, uten at det ser ut til å skape krisestemning

Kaski møtte sine finanspolitiske kolleger Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) på Stortinget onsdag ettermiddag og de tre jobbet gjennom kvelden og inn i natten, etter det NTB får opplyst.

– Dialogen med SV holder fram i dag, meldte Pollestad til NTB torsdag morgen.

Mandag møttes de parlamentariske lederne for de tre partiene uten at det førte til noen løsning.

NTB