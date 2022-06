Gratulerer skattebetalerne med nytt Nasjonalmuseum til 6,15 milliarder

– Det viser hvordan vår historie også har vært skapende, og det skal en moderne nasjon ha, sier han.

Kutter i offentlig bygging

Regjeringen sluttfører for tiden forhandlingene om et revidert nasjonalbudsjett med sitt støtteparti i Stortinget, SV. Flere store byggeprosjekter er blitt nedskalert, og regjeringen har vært tydelig på at den offentlige pengebruken må ned for å hindre økende inflasjon og renteøkninger.

Statsministeren vil ikke svare på det hadde vært mulig å bygge et sånt museum i dagens økonomiske situasjon.

– Det er spørsmål vi ikke behøver å reflektere over. Men vi skal gjøre dette på en god og ansvarlig måte framover, slik at vi også kan ha store kulturopplevelser, sier han.

Stolt av innsatsen

Museets åpningshelg ble innledet fredag med en eksklusiv middag, hvor både dronningen, kronprinsparet og Danmarks kronprinsesse Mary var på plass.

Regjeringen var også tungt representert med både statsminister, kulturminister, utenriksminister og næringsminister.

Støre holdt en tale til de prominente gjestene, og også der trakk han fram skattebetalernes «innsats».

– Jeg er så stolt av alle som har vært involvert i dette storstilte prosjektet. For ethvert bidrag, stort eller smått. For motet og utholdenheten, for lagånden som har gjort det mulig. For ikke å glemme skattebetalerne, sa statsministeren.

Høye billettpriser

Museet åpner for publikum med en direktesendt markering på NRK1 lørdag formiddag. Totalt er det delt ut 15.000 gratisbilletter til åpningshelgen, men alle ble revet bort på under ett døgn.

Den ordinære inngangsprisen er på 180 kroner for voksne, noe som plasserer museet helt i pristoppen i Norge. Bare to vanlige museer har dyrere billetter.

Barn under 18 år kommer inn gratis, mens honnørbillettene koster 110 kroner, og samme pris gjelder for alle under 25 år.

Helt fram til 2011 var det gratis å komme inn på Nasjonalmuseet.

– Grunnen til at det ikke er gratis som i 2011, er sammensatt. Det handler om at vi har et større bygg med det nye museet, og at regjeringen stiller større krav til egeninntjening enn vi har hatt tidligere, sa markedsdirektør Tord Krogtoft ved Nasjonalmuseet til NTB fredag.

(NTB)