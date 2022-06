Guri Melby ber Erna Solberg bli med på å stanse oljefelt

Våren 2020 innførte Stortinget gunstige skattebetingelser for oljenæringen. Tidligere statsminister Erna Solberg (H) har sagt hun angrer.

Melby mener at den omstridte utbyggingen av Wisting-feltet ikke hadde vært lønnsomt uten oljeskattepakken. Hun kom derfor med en utfordring til sin gamle sjef i en tale til Venstres landsstyret lørdag.

– Hvis du virkelig mener at den skattepakken var unødvendig, gå sammen med Venstre, så stemmer vi mot denne utbyggingen, sa Melby.

Melbys utfordring blir umiddelbart avvist av Høyre. Nestleder Tina Bru sier partiet vil stå ved oljeskattepakken.

– Selv om vi i ettertid ser at det ikke var behov for en pakke i det omfanget det ble så må vi likevel av hensyn til forutsigbarheten for næringen stå bak den nå. Pakken går uansett ut ved utgangen av dette året, sier Bru.

Hun viser til at oljeskattepakken ikke kom i stand først og fremst for å realisere Wisting-feltet. Det kom til i en tid da coronapandemien rammet verden. Oljeprisen raste, investeringene stoppet opp og det var stor usikkerhet og frykt for massepermitteringer, oppsigelser og tap av viktig kompetanse.

– Pakken har uansett fungert etter hensikten, den skaper arbeidsplasser og vil sikre store verdier for Norge også fremover, sier Bru.

Wisting-feltet ligger i Barentshavet, rundt 30 mil nord for kysten av Finnmark. Det er planlagt å bygge ut dette feltet, noe som er omstridt og har møtt motstand fra flere hold på grunn av bekymring rundt klima- og miljøkonsekvensene.

Stortinget kan imidlertid stemme nei til utbyggingsplanene av oljefeltet. Det er planlagt at det skal starte produksjon i 2028 og produsere olje frem til 2058.

(NTB)