Listhaug: Regjeringen løfter ikke en finger for å hjelpe vanlige folk

– Man løfter ikke en finger for å hjelpe vanlige folk. Det man prioriterer, er laks, myr og bistand, og så lar man folk her hjemme i stikken, folk som nå har problemer med å betale regningene sine, sier Listhaug til NTB.

Den siste tiden har bensinprisene bikket godt over 27 kroner per liter flere steder i landet. Men regjeringen rører altså ikke drivstoffavgiftene i sitt reviderte nasjonalbudsjett, som ble lagt fram tirsdag.

– Jeg har ikke ord for hvor ille jeg synes dette er, at man ikke stiller opp for vanlige folk i den ekstreme situasjonen. Andre land gjør det, land som ikke har de enorme oljeinntektene, sier Listhaug.

– Det mange går og undrer på nå, er om de har råd til å reise på ferie. Uansett om det er snakk om båt-, bobil- eller biltur, så får du enorme ekstrakostnader, sier hun videre.

(NTB)