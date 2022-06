Mye har endret seg siden Russland først gikk inn i Ukraina 24. februar. President Vladimir Putin begynte med å angripe landet fra både sør, øst og nord, men så relativt raskt ut til å innse at det ble for mye å gape over.

Fokuset er nå rettet mot øst, hvor russisk artilleri i flere uker har fyrt løs mot byene Lysychansk og Severodonetsk.

Sistnevnte by er den siste ukrainske styrker ikke har mistet i Luhansk-provinsen, men guvernør Serhij Hajdaj sa mandag at russerne kontrollerer 70-80 prosent av byen som ifølge president Volodymyr Zelenskyj er gjenstand for et av de blodigste slagene på europeisk jord noensinne.

– Donbas er sårbart

Analytikere CNBC har snakket med frykter nå at Ukraina er i ferd med å miste overtaket, og at Donbas-regionen – som også omfatter Donetsk-provinsen, er sårbar for russisk erobring. Rundt 50 prosent av Donetsk-provinsen er allerede under russisk kontroll.

SNART RUSSISK? President Vladimir Putins styrker skal være i ferd med å ta kontroll over byen Severodonetsk i Donbas-regionen. Foto: NTB

– Jeg er bekymret. Risikoen er høy for at Ukraina vil tape større og større landområder, sier strategi-, teknologi- og våpenkontrolldirektør William Alberque i International Institute for Strategic Studies til kanalen.