Ruter fastholder kutt til tross for budsjettstøtte

I det reviderte nasjonalbudsjettet settes det av en halv milliard kroner til en omstillingsordning for kollektivsektoren, som fortsatt sliter etter to pandemiår med lave passasjertall.

Det blir fremdeles kutt i busstilbudet på Romerike, i Follo og i Asker og Bærum, skriver NRK.

– Pengene gjør likevel at vi unngår de store rutekuttene i 2022, sier fylkesråd Edvin Søvik (Ap) for finans i Viken til kanalen.

– Det kommer både miljø og passasjerer til gode. Mange har vært bekymret fordi det har vært trusler om kutt, sier fungerende partileder Kirsti Bergstø i SV.

Det er for tidlig å si noe om pengestøtten i det reviderte budsjettet vil utgjøre noen konsekvenser for eventuelle kutt i neste år. Søvik antyder at tilbudet kan opprettholdes noe lenger.

NTB