EU varsler søksmål mot Storbritannia for avtalebrudd

Den britiske regjeringen fremmet nylig et lovforslag som overstyrer den såkalte Nord-Irland-protokollen. Den ble framforhandlet av EU og Storbritannia som en del av brexitavtalen og skulle hindre en hard grense mellom den britiske provinsen Nord-Irland og EU-landet Irland.

Storbritannias utenriksminister Liz Truss mener lovforslaget er en fornuftig og praktisk løsning på problemene Nord-Irland står overfor og hevder at det ikke innebærer brudd på internasjonale lover.

EU er uenig og varsler nå søksmål. Dersom ikke den britiske regjeringen kommer med et tilfredsstillende svar på EUs innvendinger innen to måneder, vil saken bli overlatt til EUs øverste domstol (ECJ).

– Vi er skuffet over at EU har tatt dette skrittet i dag, sier en talsperson for Storbritannias statsminister Boris Johnson.

NTB