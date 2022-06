– Putin skal holde en svært viktig tale fredag

Talen skal holdes på St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum (SPIEF), melder Sky News , som oppgir russiske medier som kilde for opplysningene.

Vanligvis deltar en rekke utenlandske politikere og næringslivsledere på konferansen i Russlands nest største by, men i år vil det være langt færre gjester fra andre land som følge av Russlands krig mot Ukraina.

Utsendinger fra blant annet Kina kommer derfor til å gis en mer sentral plass.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov hevder overfor russiske medier at vestlige tjenestemenn har lagt press på enkelte deltakere i et forsøk på å få dem til ikke å delta.

– Vesten må gi mer våpen

Samtidig varsler USAs forsvarsminister Lloyd Austin at leveransene av vestlige våpen til Ukraina må økes ytterligere.

– Vi kan ikke miste dampen. For mye står på spill. Ukraina står overfor et avgjørende øyeblikk på slagmarken, sa Austin på et møte i Brussel onsdag.

Regjeringen i Ukraina har bedt om tyngre våpen for å kunne stå imot de russiske styrkene i Øst-Ukraina.

NTB