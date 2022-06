Det spøker for Macron – kan gå på valgnederlag

Dersom det hadde skjedd ville Mélenchon blitt statsminister under Macron, og presidenten ville kun hatt frie tøyler innenfor fransk forsvars- og utenrikspolitikk.

Mélenchon ser ut til å ha overbevist en rekke velgere som har vært skuffet over Macrons skritt mot høyresiden de siste årene, noe som har gitt den tidligere investeringsbankmannen kallenavnet «de rikes president».

Det er også ventet at Macron kan måtte utvide sin egen politiske allianse eller inngå individuelle avtaler for hvert lovforslag. Det kan gi politiske muligheter for hans motkandidat under presidentvalget, Marine Le Pen, og ytre høyre.

Åpner dører for Le Pen

Tidligere prognoser spådde at Le Pens parti lå an til å vinne 19 prosent av stemmene søndag, noe som vil gi partiet et sted mellom 10 og 45 parlamentsseter om det går i oppfyllelse.

Det franske systemet med direktevalg i hvert distrikt gjør at antallet seter man får i nasjonalforsamlingen, ikke representerer oppslutningen man får nasjonalt.

I valget for fem år siden vant Le Pens parti kun åtte mandater, men med minst 15 representanter i underhuset vil partiet kunne danne en parlamentsgruppe og få større makt i nasjonalforsamlingen.

Det er ventet at Macron kan vinne støtte fra høyreorienterte eller til og med høyreekstreme velgere i den siste valgrunden.

Mélenchon, som ønsker å senke pensjonsalderen fra 62 til 60, heve minstelønnen og øke skattene for de rike, er nødt til å mobilisere langt flere unge velgere om han skal lykkes med sine politiske ambisjoner.

(©NTB)