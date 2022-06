EUs utenriksministre møtes mandag i Luxembourg for å forberede EU-toppmøtet på torsdag og fredag denne uken. Ministrene vil på mandagens møte diskutere matsikkerhet og det de mener er feilaktige påstander fra Russland om at EU-sanksjoner forårsaker det voldsomme prisløftet for mat- og energivarer.

– Det er et veldig farlig narrativ. Vi må motarbeide det, sa Sveriges utenriksminister Ann Linde ifølge Nyhetsbyrån Direkt til journalister på vei inn til møtet.

– Blokaden er en krigsforbrytelse

Tidligere mandag understreket EUs utenrikssjef Josep Borrell at det er krigen og Russlands blokade av Ukrainas mateksport som er hovedårsaken.

VIL HA NY PAKKE: Sveriges utenriksminister Ann Linde. Foto: NTB

– Sanksjonene rettes ikke mot mat og gjødsel. Hvem som helst kan kjøpe russisk mat og gjødsel. EU støtter FNs forsøk på å heve Russlands blokade av Ukrainas eksport. Jeg håper de ikke kan motstå trykket fra det internasjonale samfunnet. Det er en krigsforbrytelse, sa han ifølge flere internasjonale medier.

– Viktig ikke å minske trykket

Sveriges utenriksminister Linde tar nå til orde for en syvende sanksjonspakke mot Russland som omfatter naturgass.

– Etter vanskelighetene med den sjette pakken med olje blir en pakke syv enda vanskeligere. Fra svensk side er det viktig ikke å minske trykket mot Russland, sa hun ifølge Nyhetsbyrån Direkt mandag.

Ministeren venter for øvrig at forslaget om å gi Ukraina kandidatstatus til EU kommer til å få bred støtte på EU-toppmøtet.