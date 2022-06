– I september oppdaget jeg en skatteregel som var i strid med det Stortinget hadde informert oss stortingsrepresentanter om. Jeg tok derfor kontakt med Stortinget og gjorde dem oppmerksom på dette og sendte brev til Skatteetaten med spørsmål om denne regelen omfattet meg, skriver Fylkesnes i en uttalelse.

Han forklarer at han siden har hatt dialog med Skatteetaten for å gi informasjon og for å få avklart hva riktig skatt skal være.

– Dersom Skatteetatens oppfatning er riktig, har Stortinget gitt feil veiledning til sine representanter over mange år. Saken er ikke avsluttet, og dette er forhold mellom Skatteetaten, Stortinget og hver enkelt representant. Jeg går derfor ikke inn i detaljer utover dette. Men som jeg tidligere har sagt, jeg kommer selvsagt til å betale skatt etter reglene, skriver han videre.

Kontrollsak

Stortingets administrasjon fikk nylig varsel fra Skatteetaten om at Stortinget må betale ekstra arbeidsgiveravgift på 1.351.759 kroner for årene 2017 til 2020. 28 nåværende og tidligere stortingspolitikere får i tillegg varsel om en skattesmell som for enkelte kan være på flere hundre tusen.

Det skjer etter at Skatteetaten har gjennomført en kontrollsak mot Stortingets administrasjon som arbeidsgiver. Stortinget har frist til 15. august med å svare på varselet. Gjennomgangen startet etter flere avsløringer i mediene om feil bruk av pendlerbolig for landets politikere.

– Vi har fått varselet fra Skatteetaten og tar det på største alvor. Jeg kommer til å be om et møte med de parlamentariske ledere så fort som mulig denne uka for å snakke om innholdet i varselet, sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB mandag.

Leide ut leiligheter

I høst snakket Fylkesnes om at han har fått gratis pendlerbolig i Oslo til tross for at han allerede eide en leilighet i byen. Fylkesnes leide ut både leiligheten i Oslo og en annen leilighet i Tromsø.

– Han har fått klar beskjed om at alle regler er fulgt, han har også opptrådt i tråd med intensjonen i boligpendlerregelen, da han har bolig og utgifter i Tromsø, sa SV-leder Audun Lysbakken under en debatt i september.

NTB