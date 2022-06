Regjeringen halverer budsjettet for NTNUs nye campus

– Det er godt under halvparten av hva dette kostet for tre måneder siden. Med andre ord: Habil statsstyring hjelper. Det er mulig å presse kostnader nedover og få mye mer for pengene. Kvadratmeterprisen er gått ned fra 100.000 til 60.000, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til avisen.

Prosjektet går ut på å samle NTNUs campus på ett sted i Trondheim, nærmere bestemt ved Gløshaugen. Solberg-regjeringen ga grønt lys til prosjektet, som fikk en kostnadsramme på nær 12 milliarder kroner. I mars varslet Borten Moe at han ønsket å få ned kostnadsrammen, som han mente hadde gått over stokk og stein.

Kuttet innebærer at prosjektet fortsetter med føringer om stram kostnadsstyring, at gjennomsnittlig kvadratmeterpris reduserer ytterligere, og tillegg til at det utarbeides en omfattende kuttliste. Dessuten skal ikke fagmiljøet for musikk (IMU) og Kunstakademiet (KIT) flyttes til Gløshaugen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er storfornøyd med kostnadskuttene.

– Det er en stor seier for universitetsbyen Trondheim å få den store tunge investeringen som ligger her. Den jevne trønder er nok også fornøyd med å ha en statsråd som bruker offentlige penger på best mulig måte, sier han.

NTNU-miljøene som i dag holder til på Dragvoll, skal få plass ved Gløshaugen. Det nye arealet blir på rundt 91.000 kvadratmeter.

NTB