Ukraina-krigen går inn i sin femte måned, og Estlands statsminister Kaja Kallas advarer om at den kan vare lenger. Mye lenger.

– Jeg har hørt snakk om at det russiske militæret ikke er noen trussel lenger fordi det har slitt seg ut. Nei, det har det ikke. Russland har fortsatt nok soldater å ta av, sier Kallas i et AP-intervju.

– De teller ikke livene de mister

Vladimir Putins Russland klarte ikke å ta i Kyiv i krigens tidlige fase, og konsentrerer seg nå om Donbas-regionen i øst.

– Russerne teller ikke livene de mister. De teller ikke artilleriet de mister. Så jeg tror ikke vi skal undervurdere dem på lengre sikt i forhold til at de holder dette oppe, fortsetter statsministeren, til tross for rapporter om lav moral og korrupsjon blant russiske styrker.

ADVARSLER: Fra Estlands statsminister Kaja Kallas. Foto: NTB

Estland, som deler en nesten 300 kilometer lang grense med Russland bare 15 mil fra St. Petersburg, har inntatt en hard linje i kjølvannet av Ukraina-invasjonen. Kallas har kritisert andre europeiske ledere for å snakke med Putin. Hun har tatt til orde for å isolere Moskva fullstendig, og å overlate beslutningen om hvordan å avslutte krigen til Ukraina.

Advarer mot fredsforhandlinger

Enkelte i Vesten har foreslått å forhandle seg frem til en fredsavtale med Russland, selv om det innebærer at Ukraina må gi opp landområder. Estlands statsminister advarer, og peker overfor nyhetsbyrået på at dette er nøyaktig hva som skjedde etter at Moskva annekterte Krim, støttet separatistene i Donbas og tok territorier i den tidligere Sovjet-republikken Georgia.

– For oss er det viktig ikke å gjøre den samme feilen som vi gjorde i Krim, Donbas og Georgia. Vi har gjort den samme feilen tre ganger allerede ved å si at en fremforhandlet fredsavtale er målet. Det eneste Putin tolker ut av dette er at «jeg kan gjøre dette fordi det ikke kommer noen straff», sier Kallas videre til AP.

– Og hver gang, hver eneste neste gang vil vi få se enda mer menneskelig lidelse enn gangen før, legger hun til.