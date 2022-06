Diplomatiske og økonomiske relasjoner mellom Tyrkia og Saudi-Arabia sank til et bunnpunkt etter drapet på den fremtredende Saudi-kritikeren Jamal Khashoggi på kongerikets konsulat i Istanbul i 2018.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan beskyldte Saudi-prins Mohammed bin Salman for å ha regissert drapet, noe prinsen benektet sterkt. Saudi-Arabia svarte med en uformell boikott av tyrkiske varer, og for en periode forbød kongedømmet flygninger og annen reisevirksomhet til Tyrkia.

Nå peker derimot pilene oppover igjen. Saudi-prins bin Salman har denne uken besøkt Erdogan i den tyrkiske hovedstaden Ankara. Partene tar nå sikte på fullt og helt å normalisere forholdet, og omtaler i en felles pressemelding sluppet etter ukens samtaler en ny periode med bilateralt samarbeid, melder CNBC.

Dette inkluderer fjerning av handelsrestriksjoner, nye samtaler og en mulig valutaswap-avtale.

Vil ut av regional isolasjon

Samtalene finner sted mens Tyrkia er inne i en dyp økonomisk krise, med en inflasjon som har passert 70 prosent og en valuta som har halvert seg i verdi de siste 12 månedene.

– Vi bør se på dette som del av et bredere, tyrkisk forsøk på å normalisere forholdet med landene i regionen – som har vært dårlig, sier visedirektør Pinar Dost i Atlantic Council i Tyrkia.

Han viser overfor kanalen til at Erdogan først og fremst er ute etter å få landet ut av sin regionale isolasjon, eksempelvis øst i Middelhavet der Tyrkia har blitt holdt utenfor et samarbeid om gassutvinning.

Presidenten har også vært på frierferd til De forente arabiske emirater og Israel, og samtaler med Egypt skal være i fremgang.

Spektakulær kuvending

Enkelte regionale observatører mener kuvendingen i Erdogans holdninger er spektakulær.

«MBS (Mohammed bin Salman, journ. anm.) kommer til Ankara og nesten aksepterer Erdogans betingelsesløse overgivelse. Rett og slett bemerkelsesverdig», skriver emerging markets-strateg Timothy Ash i Bluebay Asset Management ifølge CNBC i et notat torsdag.

«Det viser virkelig hvilken presset finansiell og politisk posisjon Erdogan er i, og hvor desperat han er etter kontanter. Husk at han gjorde et stort nummer ut av Khashoggi-hendelsen, og her overgir han egentlig også føringen i spørsmålet rundt Muslimsk Brorskap», fortsetter han.

Erdogan har tidligere ofte blitt observert som en standhaftig nasjonalist alliert med Muslimsk Brorskap-islamister, som gulfstater har sett på som trusler.