Biden har signert ny våpenlov: – Liv blir reddet

– Selv om denne loven ikke innebærer alt jeg ønsker, medfører den tiltak som jeg lenge har bedt om som kommer til å redde liv, sa Biden.

Han satte signaturen sin på loven like før han satte kursen for Europa, der han skal delta på toppmøtene i G7 og deretter Nato.

Lovendringene betyr økt bakgrunnssjekk for unge våpenkjøpere. Det blir også føderale tilskudd til delstater som innfører såkalte rødt flagg-lover slik at domstoler kan ta våpen fra personer som regnes for å være en trussel.

Våpenloven er et kompromiss og resultat av harde forhandlinger mellom Republikanerne og Demokratene i Kongressen, som ga grønt lys tidligere i uken.

Biden og andre demokraters ønske om å forby enkelte typer automatvåpen som ofte er brukt i skytemassakrer i USA, blir ingen realitet.

(NTB)