Søndag møtes G7-landenen til toppmøte i München for å blant annet diskutere nye sanksjoner mot Russland i forbindelse med angrepet på Ukraina.

Ifølge CNBC bekrefter USAs president Joe Biden i en twittermelding søndag morgen at G7-landene vil legge frem et importforbud på russisk gull.

«USA har påført Putin kostnader uten sidestykke for å nekte ham inntektene han trenger for å finansiere krigen i Ukraina. G7 vil annonsere at vi vil forby import av russisk gull, en eksport som bidrar med flere titalls milliarder dollar til Russland», skriver Biden.



Britiske myndigheter bekrefter også trekket, og uttaler ifølge CNBC at forbudet vil gjelde nylig utvinnet og raffinert gull, ekskludert gull som kan ha kommet fra Russland, men som allerede er blitt eksportert.

Betydelig produsent

Russland er verdens nest største produsent av gull, ifølge tall fra World Gold Council, med rundt 10 prosent av verdens gullproduksjon.

Ifølge Reuters har Russlands gullbeholdninger tredoblet seg etter annekteringen av Krim tilbake i 2014, og råvaren utgjør en viktig eiendel for den russiske sentralbanken.

En amerikansk talsperson sier til CNBC at forbudet vil legges frem tirsdag.