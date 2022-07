Nå strever tre av fire i distriktene

I rapporten fra NAF skrives det at til tross for finansminister Trygve Slagsvold Vedums løfter, er drivstoffutgifter et økonomisk problem for tre av fire bosatt i distrikts-Norge.

– De høye drivstoffprisene tar knekken på økonomien til folk i distriktene. På et halvt år har prisen på bensin og diesel steget med ti kroner per liter. Det rammer distriktene hardest, hvor bilavhengigheten er størst og elbilhandelen er lavest, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Undersøkelsen, som er utført av Norstat, viser at om lag 74 prosent av bileiere i de mest spredtbygde kommunene mener at de er «enige» eller «svært enige» i påstand om at økte drivstoffpriser er et problem for husholdningens privatøkonomi.

Kritisk til regjeringen

Braadland er sterkt kritisk til regjeringens manglende handlingskraft og at de ikke følger opp løftene om å kutte avgiftene.

– Da Stortinget behandlet statsbudsjettet før jul sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum at «De som bor et sted hvor de ikke har alternativ til bilen skal ikke sitte igjen med den største regningen». Men det er nettopp dette som skjer nå, sier Braadland.

Nå sliter tre av fire

Undersøkelsen er gjort for å avdekke hvordan de skyhøye drivstoffprisene rammer. Ser man Norge under ett svarer 67 prosent at de sliter med de høye drivstoffprisene, mens i sentrale byer som Oslo og Bergen ligger andelen på 64 prosent.

– Dette burde være en kraftig vekker for en regjering som har lovet å lytte til vanlige folk. Nå sliter så mange som to av tre med drivstoffprisene. Økte kostnader til bensin og diesel kommer på toppen av økte matvarepriser og stigende renter, avslutter Braadland.