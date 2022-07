Vil ha pristak på russisk olje

Tidligere i dag ble det rapportert fra flere medier at Russland ikke klarte å betale et avdrag på utenlandsgjelden innen fristen søndag og har dermed misligholdt gjelden sin for første gang på et hundreår.

«Nyhetene rundt funnet av Russlands mislighold viser hvor godt sanksjonene har virket, samt hvor dramatisk innvirkningen har vært på Russlands økonomi», sa en amerikansk tjenestemann, ifølge Reuters.

– Det er penger, og det er også vilje til å betale. Situasjonen er kunstig skapt av et fiendtlig land og får ingen konsekvenser for folks levekår i Russland, sa Russlands finansminister Anton Siluanov i forrige måned, ifølge NTB.

Nå melder Reuters at G7-landene vil annonsere nye sanksjoner mot Russland på tirsdag.

Videre vil lederne forsøke og ferdigstille planene om innføringen av en makspris på russisk olje, noe de mener vil redusere Russlands inntekter parallelt med Vestens energiutgifter.

«Målene til G7-ledere har vært å gå etter Putins inntekter, spesielt gjennom energi, men også å minimere ringvirkningene og innvirkningen på G7-økonomiene og resten av verden», sa en amerikansk tjenestemann på sidelinjen av det årlige G7-toppmøtet, ifølge Reuters.

På søndag holdte G7-landene et møte i Tyskland, der det blant annet ble kjent at lederne har kommet til enighet om å innføre forbud mot import av russisk gull.

– USA har påført Putin kostnader som savner sidestykke ved å nekte ham de inntektene han behøver for å finansiere krigen sin i Ukraina, tvitret Biden i forkant av søndagens toppmøte.