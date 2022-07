Bakgrunnen er dataangrepet på Stortinget i august 2020. Da ble det kjent at personopplysninger fra 13 epostkontoer kunne være på avveie. Etterforskningen fra PST pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet.

Datatilsynet mente det ikke var iverksatt gode nok tiltak på Stortinget som kunne ha avverget overtredelsen. De uttrykker samtidig at de mener det er utvist grov uaktsomhet i forbindelse med dataangrepet.

Nå sier stortingsdirektøren opp sin stilling – og går på dagen.

– Det er gjennomført store forbedringer i IT-sikkerheten på Stortinget siden den gangen. Likevel har jeg kommet til at Stortinget som institusjon er best tjent med å få en ny direktør som kan videreføre forbedringsarbeidet på bred front uten et så alvorlig vedtak heftende ved seg, sier Andreassen i en pressemelding.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) opplyser til VG at assisterende direktør Kyrre Grimstad er bedt om å bli fungerende direktør til ny direktør formelt er ansatt.

Flere krevende saker

I løpet av de fire årene Andreassen har vært Stortingets direktør, har det vært flere krevende saker.

– Juks med reiseregninger, flere IT-angrep og det siste året en vedvarende negativ medieoppmerksomhet rettet mot representantenes ordninger og administrasjonens forvaltning av disse. Jeg har hele tiden ene og alene jobbet for Stortingets beste, sier Andreassen.

– Jeg har vært motivert til å ta min del av ansvaret og ryddejobben Stortinget står i når det gjelder representantenes ordninger. Men høy arbeidsbelastning og svært krevende saker over lang tid setter spor. Jeg har også av den grunn kommet til at en annen nå må ta dette videre, sier hun.

– Beskyldte Russland

Andreassen sier hun er sikker på at Stortinget vil komme styrket ut av de ulike prosessene som nå pågår.

Det var i slutten av august det ble oppdaget at ukjente hackere hadde klart å komme seg inn på epostkontoene til enkelte stortingsrepresentanter og ansatte.

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har bekreftet at representanter i deres stortingsgrupper ble rammet av innbruddet. En ansatt i Venstre ble også rammet.

Saken ble offentlig kjent 1. september. I oktober gikk den norske regjeringen ut og beskyldte Russland for å stå bak angrepet. Russland benekter dette.

(NTB)