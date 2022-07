Statsbygg setter planlagt rehabilitering av Nationaltheatret på vent

– Det betyr at det blir en timeout på prosjektet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NRK.

Årsaken er at forprosjektet viser at den planlagte rehabiliteringen blir for dyr, uansett hvor mye de prøver å kutte i prosjektet.

– Til tross for en rekke reduksjoner og endringer i prosjektet har det ikke vært mulig å redusere kostnadsnivået. Årsaken er blant annet behovet for refundamentering av bygningen, krevende antikvarisk rehabilitering og den ekstraordinære prisveksten i markedet, skriver Statsbygg i en pressemelding.

Nå kan det i stedet bli bygget et nytt nasjonalteater på Tullinløkka, ved det nedlagte Nasjonalgalleriet.

– Statsbygg har fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å utarbeide en mulighetsstudie som utreder en alternativ løsning hvor Tullinløkka og Nasjonalgalleriet tas i bruk for å etablere en ny, moderne scene, heter det i pressemeldingen.

I så fall vil det historiske teateret på sikt bli rehabilitert uten refundamentering eller tilleggsarealer under bakken. Ifølge NRK kan bygningen bli tatt i bruk som museumsteater.

(NTB)