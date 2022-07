Donald Trump lyktes med å få sin mann renominert

Mike Lee, som er blant Senatets mest konservative medlemmer, slo tilbake to utfordrere i det republikanske primærvalget i Utah som er kritiske til hans ubøyelige lojalitet til Trump.

Lees klare seier viser hvilket sterkt grep Trump fortsatt har over det republikanske partiet, og hvor risikabelt det er for Trump-kritiske republikanere å prøve seg mot ham.

Lee utfordres ved valget i november av den uavhengige, tidligere republikaneren Evan McMullin, som fikk en femdel av stemmene da han stilte mot Trump i 2016 i mormonerstaten, som er svært konservativ, men der mange er skeptiske til Trumps ubehøvlede framferd. McMullin får støtte fra demokratene som avstår fra å stille egen kandidat.

Trump-støttede kandidater vant fram også andre steder i primærvalgene tirsdag i sju stater. Blant annet ble et av de mest ekstreme medlemmene av Representantenes hus, Lauren Boebert, renominert i Colorado, og Mary Miller, som nylig kalte høyesteretts omstridte abort-kjennelse «en seier for hvitt liv» slo tilbake moderate utfordrere i Illinois.

Ikke like bra overalt

Men andre steder gikk det ikke like bra for Trump-lojale kandidater. Republikanerne i Colorado avviste to kandidater til lokale stillinger som tror på Trumps påstander om at han tapte presidentvalget, blant dem Tina Peters, valgfunksjonæren som ble landskjent for å ha brutt seg inn i valgsystemet i byen sin.

En av Peters' nære allierte, Ron Hanks, tapte valget om å bli republikanernes kandidat til høstens valg mot Joe O'Dea.

O'Dea er en forretningsmann som er klar på at Joe Biden vant valget, og som er en sjelden republikansk tilhenger av selvbestemt abort, mens Hanks, som var til stede ved stormingen av Kongressen i januar, er imot all abort, inkludert når morens liv er i fare.

Demokratisk lureri

O'Dea stiller i november mot Colorados demokratiske senator Michael Bennet etter at mange demokrater ga 4 millioner dollar til Hanks' valgkamp ut fra tankegangen at han ville være lettere å slå for Bennet.

Samme strategi funket i Illinois, der den ekstreme kandidaten Darren Bailey, som hadde Trumps støtte, ble nominert til å utfordre den demokratiske guvernøren J.B. Pritzker. Motkandidaten, den svarte ordføreren Richard Irvin i statens nest største by Aurora, var betraktet som en langt farligere kandidat for Pritzker.

(NTB)