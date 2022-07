Russland varsler tiltak mot Natos styrkeoppbygging

– Det som skjer nå, vil uvegerlig utløse tiltak for å kompensere fra vår side, viseutenriksminister Sergej Riabkov, ifølge Tass.

– Vi vil ikke overse dette, og vi har kapasiteten og ressursene til å reagere. Sikkerhet blir 100 prosent garantert, sier han.

Han viste til at Russland i fjor tilbød USA samtaler om gjensidige sikkerhetsgarantier for å hindre et scenario der ting eskalerer, sier han, ifølge Interfax.

Trass i at Russland i vinter gikk til et brutalt angrep på nabolandet Ukraina, holder Russland stadig vekk fram Nato og USA som den verste trusselen mot europeisk sikkerhet. Derfor understreker Russland hele tiden at de ønsker å sikre sin vestgrense.

USAs president Joe Biden kunngjorde onsdag i et møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at USA ønsker å styrke den militære tilstedeværelsen i Øst-Europa som følge av Russlands krig mot Ukraina.

NTB