Huitfeldt avviser Russlands anklage om brudd på Svalbardtraktakten

Russland har anklaget Norge for å bryte Svalbardtraktaten ved å hindre matleveranser til russiske gruvearbeidere i Barentsburg.

– Norge bryter ikke Svalbardtraktaten. Forsendelsen som ble stoppet på den norsk-russiske grensen, er stanset på grunnlag av sanksjonene som forbyr russiske veitransportforetak å transportere varer på norsk territorium, sier Huitfeldt i en uttalelse til NTB.

Hun sier Norge ikke forsøker å legge hindringer i veien for forsyninger til Barentsburg.

– Varetransport til Barentsburg trenger ikke gå via Fastlands-Norge på russisk lastebil. Transport fra Russland via Tromsø til Barentsburg er blitt brukt fordi dette er effektivt og billig, ikke fordi det er eneste mulige løsning. Trust Arktikugol står fritt til å finne andre løsninger for å forsyne Barentsburg-samfunnet. Svalbard er unntatt fra forbudet mot havneanløp for russisk-flaggede fartøy, og vi har klart signalisert vilje til å vurdere dispensasjon fra flyforbudet, sier Huitfeldt.

Hun bekrefter at den norske ambassaden har blitt kalt inn til det russiske utenriksdepartementet om saken.

NTB