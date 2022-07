Nå gjeninnføres Flypassasjeravgiften. Dermed vil flyvninger som har sluttdestinasjon i Europa pålegges en avgift på 80 kroner, mens alle andre flyvninger får en avgift på 214 kroner.

Reglene knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) endres også. Det gjennomføres lov- og forskriftsendringer knyttet til OMF. Blant annet innføres et nytt likviditetsbufferkrav. Disse endringene trer ikke i kraft før 8. juli.

Den 1. juli trer også avgiften på landbasert vindkraft i kraft. Satsen er på 1 øre per kWh produksjon. Inntektene fra avgiften tilfaller først staten, før de så skal fordeles mellom vertskommunene.

Det blir også gjort noen endringer i arbeidsmiljøloven på temaet om midlertidige ansettelser. Ved å fjerne et bokstavledd i paragraf 14-9 har bedrifter ikke lenger anledning til å ansette personer midlertidig. Tidligere kunne bedrifter ansette opp til 15 prosent av arbeidstakerne midlertidig inntil 12 måneder, men etter 1. juli vil muligheten til å ansette midlertidig være begrenset til situasjoner hvor det er «et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft».

Fra starten av neste skoleår skal kommunen dekke 12 timer med SFO for elever på første årstrinn.

Fra Barne- og familiedepartementet varsles det om at det innføres en plikt om å merke retusjert reklame. Formålet med merkeplikten er at det skal bidra til å motvirke kroppspress ved å gjøre publikum oppmerksomme på at redigerte personer i reklamer er fikset på.

Videre i kampen mot kroppspresset innføres det også en 18 års aldersgrense for visse typer kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling, bortsett fra i tilfeller hvor det er medisinsk eller odontologisk begrunnelse for det.

For å lette på budsjettrykket til foresatte for små barn gjennomføres det fra 1. august en forskriftsendring hvor kommunen nå skal dekke 12 timer gratis SFO for elever på første årstrinn.

