– Denne globale minimumsskatten kommer om noen måneder

Forrige uke meldte NTB at EUs finansministre ikke greide å bli enige om en global minimumsskatt for multinasjonale selskaper etter at Ungarn nektet å støtte forslaget.

Nå virker det som at Frankrikes finansminister Bruno Le Maire ønsker å få skattereformen vedtatt med eller uten Ungarns støtte, ifølge Bloomberg.

«Denne globale minimumsskatten vil bli implementert i de kommende månedene med eller uten samtykke fra Ungarn. Europa kan ikke lenger holdes som gissel av den dårlige viljen til noen av medlemmene», sa Le Maire.

Tidligere var det rapportert at EU trenger enstemmig støtte fra samtlige medlemsland for å kunne gå videre med den nye skatteordningen. Le Maire mener derimot at artikkel 329 i EUs traktater tillater unionen å vedta tiltaket uten enstemmig støtte.

«Jeg vil aldri gi opp noe på dette», sa Le Maire.