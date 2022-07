Lavrov: Et nytt «jernteppe» utvikler seg

– Når det gjelder jernteppet, er det i hovedsak allerede i ferd med å senke seg. Prosessen har startet, sa Lavrov på et pressetreff torsdag.

Under den kalde krigen var jernteppet det usynlige ideologiske teppet som viste til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del.

Begrepet ble lansert kort tid etter andre verdenskrig av Winston Churchill og besto under hele den kalde krigen.

Lavrov viste til at Russland ikke har hatt noen forbindelser med EU siden 2014, da Moskva annekterte Krim-halvøya fra Ukraina etter at den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovitsj ble avsatt under demonstrasjoner i Kyiv.

– Moskva kommer ikke til å stole på Washington og Brussel fra nå av. EU er overhodet ikke interessert i å forstå våre interesser, la Lavrov til.

