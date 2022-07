Overgangen for den norske statsministeren kunne knapt vært større. Fra luftkondisjonerte møtelokaler i den spanske hovedstaden fikk Støre i Kyiv oppleve varmen og hvilke omfattende ødeleggelser den russiske krigsmakten har påført en av sine nærmeste naboer.

Totalskadde boligblokken

I Tsjernihiv fortalte visestatsminister Julija Svyrydenko og guvernør Vyatsjeslav Tsjaus hvordan nabolaget den 3. mars var blitt bombet av russiske jagerfly.

Flere boligblokker ble totalskadd og en hjerteklinikk satt ut av drift da bombene rammet og trykkbølgene raserte hele fasaden.

– Ikke alle har fått et nytt sted å bo etter dette angrepet. Vi vurderer ulike former for midlertidige hus, men ikke alle har ennå fått et tilbud, forklarer guvernøren.

I landsbyen Yahidne hadde russiske soldater i mars hadde tvunget 300 beboere ned i kjelleren på skolen i byen og latt dem sitte der en måned og til folk begynte å dø. Guidet av en av dem som selv hadde overlevd, ble Støre ført gjennom de trange rommene.

Møtet gjorde tydelig på inntrykk på Støre som under solid vakthold ble fulgt av et knippe norske pressefolk på turen.

Før besøket i Tsjernihiv

Det er andre gang noen fra den norske regjeringen reiser til Ukraina etter krigens start.

I begynnelsen av mai besøkte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) Kyiv. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok imot den norske delegasjonen i presidentpalasset i Kyiv. De møtte da også landets utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Krigen har dramatiske konsekvenser både humanitært og økonomisk. Vi vil bistå den ukrainske staten med midler slik at den kan gi tjenester til det ukrainske folket. Dette kan bidra til stabilitet og forhindre at enda flere tvinges på flukt, sier Huitfeldt i en pressemelding fredag.

Under møtet i mai ble det kjent at Norge skulle bidra med 100 millioner kroner til å dekke utbetalinger av pensjoner, sosialhjelp (kontantstøtte) og lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte.

Våpenstøtte

I forbindelse med Nato-møtet ble det onsdag kjent at Norge sammen med Storbritannia bidrar til å sende langtrekkende rakettartilleri til Ukraina.

– Vi må videreføre vår støtte til Ukraina slik at de kan fortsette sin kamp for frihet og selvstendighet. De ukrainske styrkene trenger vestlig støtte i form av militært materiell og våpen for å kunne stå imot de russiske angrepene. På kort sikt er det avgjørende å sørge for at Ukraina har ammunisjon til de våpensystemene som allerede er levert. Det trengs også mer våpen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Tidligere har Norge også donert 22 artilleriskyts av typen M109 med utstyr og reservedeler, samt ammunisjon til Ukraina, samt sørget for opplæring av ukrainske soldater på våpensystemet.

NTB