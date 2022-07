Erna Solberg: – Har ikke tenkt å slutte i norsk politikk

Høyre har også børstet støv av sitt gamle forslag om aktivitetsplikt for folk som mottar sosialhjelp, noe Solberg har kjempet for i årevis.

– Vi har jo innført dette for dem under 30 år, og evalueringene er ganske bra. Ikke sånn at vi ser voldsomme endringer, for dette ble jo innført ett år før pandemien. Men vi har sagt at vi skal øke det opp til 40 år.

– For mange kan dette oppleves som å bli truet med pisken?

– Det å stille krav til folk er ingen pisk, det er å respektere mennesker. Det at det er en aktivitetsplikt, betyr at det er en plikt også for kommunene å bidra med systematiske tiltak for denne gruppen, sier Solberg.

– Hva med å kalle det en rettighet?

– Ja, men det er også en plikt. Og så er det en rettighet man får.

Klimasvar

Nylig uttalte NRKs nå avgåtte politiske kommentator Magnus Takvam at norske politikere er for lite dristige, særlig når det gjelder klima. De anerkjenner forskningen og kunnskapen om klimaendringene, men omsetter den ikke til konkret politikk, mener han.

Det er Solberg uenig i.

– Det er jo sånn at vi jobber med teknologiløsningene som kan erstatte bruk av fossil energi. Det tar litt tid. Men jeg mener faktisk at vi gjør ting, at vi har en plan, og på noen områder tror jeg andre land vil se på oss og si at dette hadde ikke de fått til, sier hun.

– Men vi må være forsvarlige. Vi skal sørge for at folk har jobb, at de har en økonomi de kan leve av – og at utslippene går ned, fortsetter hun og viser til at utslippene har gått ned med 3,5 prosent de siste to årene. Men da er pandemieffekten i 2020 regnet inn.

– Det går for sakte, men nedgangen viser at en del av klimatiltakene har effekt.

Ville svart det samme

I 2014 intervjuet NTB Solberg om klimaproblemene. Da svarte hun dette på spørsmål om hva hun ville si om hennes barnebarn en gang spør om hvorfor hun ikke gjorde mer for klimaet da hun hadde muligheten: «Jeg mener jeg kan si at vi gjorde mye,» sa Solberg den gangen.

Åtte år senere er de globale utslippene større enn noen gang før i historien.

– Ville du svart det samme i dag?

– Ja, det ville jeg. I Norge går utslippene ned, og vi – og jeg – har bidratt stort til dette.