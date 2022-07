Da CBS hanket inn Tysklands forbundskansler Olaf Scholz til et eksklusivt intervju under NATOs toppmøte i Madrid i forrige uke, ble Ukraina-krigen og Russlands president Vladimir Putin et uunngåelig tema.

Et av de første spørsmålene fra CBS-anker Margaret Brennan var om Putin bryr seg om sanksjonene landet har blitt påført siden han innledet invasjonen i slutten av februar.

– Jeg tror han bryr seg, men han vil egentlig ikke innrømme det. Så du får et visst inntrykk av at det virkelig rammer ham og at han forstår den dype effekten sanksjonene har på russisk økonomi, sa Scholz i intervjuet som ble publisert søndag.

– Dette skjer nå med et land som ikke er så langt fremme, og som virkelig trenger teknologier fra resten av verden for å ha en lignende levestandard og for å ha sjansen til å bli en del av veksten i verdensøkonomien. Og dette er den virkelige skaden for økonomien; at de ikke har noen sjanse til å gjøre dette, fortsatte han.

– Kan holde på i virkelig lang tid

Forbundskansleren turte ikke å si når Putins krigskasse er tom, eller hvor lenge krigen kan vare.

– Han er kanskje lederen av et veldig stort land med mange innbyggere og store ressurser. Han har forberedt denne brutale krigen veldig lenge, og vil være i stand til å fortsette den i virkelig lang tid, sa han.

Etter at byen Lysytsjansk ble tatt i helgen, ga Putin mandag ordre om å fortsette offensiven i øst-Ukraina, der så godt som hele Luhansk-provinsen nå skal være under russisk kontroll.

– Kan ikke kjøpe hva som helst

CBS trakk videre frem Tysklands Ukraina-støtte på rundt 2 milliarder dollar, noe som rundt regnet tilsvarer det landet bruker i måneden på gass, kull og energi fra Russland. Dermed bidrar også Tyskland i stor grad til å gi Russland en finansiell livbøye.

– Putin kan ikke kjøpe hva som helst for pengene han får fra oss, fordi han har alle sanksjonene på import av moderne teknologi og ting han er ute etter. Det er dette som gjør ham veldig sint. Men for å være veldig klar; da vi og våre allierte besluttet å innføre sanksjoner, ville vi gjøre det på en måte som rammer Putin mer enn oss. Mange land i Europa er avhengig av gassimport, og når hele Europa har bestemt seg for å gå ut av denne avhengigheten, vil dette endre scenariet – selv på verdensmarkedet, parerte Scholz.

Ifølge kansleren sender ikke Tyskland lenger 2 milliarder dollar til Russland i måneden.

– Beløpet faller hele tiden. Som sagt utformer vi sanksjonene slik at de rammer Putin. Samtidig gjør vi reelle investeringer i teknologi, rørledninger og havner. Når du har tatt en beslutning én kveld, tenker folk noen ganger at har du en havn og en 40 kilometers rørledning morgenen etter. Men i virkeligheten er det jo ikke det som skjer, fortsatte han.

– Når Europa bestemmer seg for å avslutte russisk gassimport, vil dette ha konsekvenser, la Scholz til.