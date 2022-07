Rettsak mot bortført kinesisk milliardær er i gang

Mer enn fem år etter en mystisk forsvinning fra et hotellrom i Hong Kong, startet rettsaken mot den kinesisk-canadiske milliardæren Xiao Jianhua mandag. Ifølge The New York Times handler det om ulovlige transaksjoner med offentlige tjenestemenn.

Kan fengsles

Hemmeligheten rundt Xiaos sak kan delvis være relatert til sensitiviteten til informasjonen han sannsynligvis besitter: Xiao Jianhua var godt posisjonert for å vite om hemmelige rikdommer blant Kinas øverste embetsmenn.

Ifølge kinesisk straffelov har slike lovbrudd en strafferamme fra tre til over ti år, men kan også føre til dødsdom. Et slikt scenario oppstod i 2013 da en kvinne «lurte investorer» for mer enn 570 millioner yuan, tilsvarende 800 millioner norske kroner, ifølge Bloomberg.

Ifølge The New York Times har foreteningsmannen tidligere lagt til rette for avtaler med landets nåværende leder Xi Jinpings eldre søster.



Xiao har vært savnet siden tidlig 2017, da han ble bortført fra hotellrommet sitt på Four Seasons i Hong Kong. Og Xiao var ikke den eneste finanskjempen som befant seg i regjeringens sikte som en del av Xis kampanje mot korrupsjon. Andre inkluderer oljemagnaten Ye Jianming og forsikringskjempen Wu Xiaohui.

Selskapene beslaglagt

I midten av 2020 overtok regulatorer i Kina kontroll over ni finansfirmaer med tilknytning til Xiao, blant dem Huaxia Life Insurance Co., Tianan Life Insurance Co., Tianan Property Insurance Co. og New Times Trust Co.

Kinas verdipapirtilsynsmyndighet anklaget Xiaos virksomheter for å gi villedende informasjon om deres aksjonærer. I juli 2021 utvidet tilsynsmyndigheten beslagleggelsen av de ni selskapene med ett år «for å begrense finansiell risiko».

Kinesiske myndigheter har ikke offentliggjort detaljer om anklagene mot finansmannen. Den canadiske ambassaden i Beijing sa i en epost at de var klare over mandagens rettssak, og at de overvåker saken nøye.

Bygget imperium

Xiao Jianhua kommer fra en fattig bondelandsby i det østlige Kina, og ble raskt identifisert som et vidunderbarn. Da han var 14 år kom han inn på det prestisjetunge Peking-universitetet i Beijing, og ble senere president for universitetets offisielle studentforening.

Da mange av hans klassekamerater tok del av de pro-demokratiske protestene i 1989, forble Xiao lojal mot regjeringen. Dette hjalp han senere med å sikre finansiering fra det statsstøttede universitetet til noen av hans tidlige forretningsforetak. Over tid bygget han et imperium under selskapet Tomorrow Group med eiendeler i statsdominerte industrier som bank, forsikring, kull, sement, eiendom og sjeldne mineraler. Imperiet var verdt over 5,5 milliarder dollar.